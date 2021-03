Inter, per Eriksen niente di preoccupante: con il Torino chance per Gagliardini (Di venerdì 12 marzo 2021) Piccolo problema per Christian Eriksen Non c’è preoccupazione in casa Inter introno a Christian Eriksen. Il calciatore danese ha accusato una leggera infiammazione al ginocchio sinistro e per questo motivo ha svolto la seduta odierna a parte per evitare di aggravare ulteriormente il problema. Secondo quanto riportato dalla versione on-line de la Gazzetta dello Sport, le condizioni del danese non destano particolare preoccupazione, tanto da renderlo comunque disponibile per la trasferta contro il Torino di domenica, dove dovrebbe essere quanto meno in panchina. Al suo posto si prepara Gagliardini. (fonte: gazzetta.it) L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di venerdì 12 marzo 2021) Piccolo problema per ChristianNon c’è preoccupazione in casaintrono a Christian. Il calciatore danese ha accusato una leggera infiammazione al ginocchio sinistro e per questo motivo ha svolto la seduta odierna a parte per evitare di aggravare ulteriormente il problema. Secondo quanto riportato dalla versione on-line de la Gazzetta dello Sport, le condizioni del danese non destano particolare preoccupazione, tanto da renderlo comunque disponibile per la trasferta contro ildi domenica, dove dovrebbe essere quanto meno in panchina. Al suo posto si prepara. (fonte: gazzetta.it) L'articolo proviene damagazine.

