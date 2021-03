Grey’s Anatomy 17×07 | muore un altro protagonista

Leggi su tvserial

(Di venerdì 12 marzo 2021) ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler sulla fine del settimo episodio di17, trasmesso giovedì 11 marzo su ABC negli Stati Uniti. Se non volete rovinarvi la sorpresa, vi consigliamo di non proseguire con la lettura.non smette mai di stupirci. Quando pensiamo che il peggio sia passato, in realtà Shonda ci ricorda Tvserial.it.