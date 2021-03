Gianni Morandi ricoverato d’urgenza per ustioni: ora si trova al Bufalini di Cesena (Di venerdì 12 marzo 2021) Grande paura per Gianni Morandi. Il cantante è stato ricoverato d’urgenza per ustioni. L’artista si era scattato un selfie, alle 19 di giovedì. “Lavori in campagna, finalmente ho trovato i guanti della mia misura”, scriveva Morandi su Facebook. Poco dopo l’incidente e la paura. Gianni Morandi è rimasto ustionato mentre, a lavoro nei suoi terreni a San Lazzaro, è inciampato sul fuoco che aveva acceso per bruciare delle sterpaglie. Il cantante di 76 anni è caduto in avanti, riparandosi il corpo con le mani, che hanno riportato le lesioni più serie. Il cantante era solo. Ma nonostante la paura e il dolore, è corso a casa a chiedere aiuto. Sono subito stati allertati i soccorsi e Gianni Morandi è ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 12 marzo 2021) Grande paura per. Il cantante è statoper. L’artista si era scattato un selfie, alle 19 di giovedì. “Lavori in campagna, finalmente hoto i guanti della mia misura”, scrivevasu Facebook. Poco dopo l’incidente e la paura.è rimasto ustionato mentre, a lavoro nei suoi terreni a San Lazzaro, è inciampato sul fuoco che aveva acceso per bruciare delle sterpaglie. Il cantante di 76 anni è caduto in avanti, riparandosi il corpo con le mani, che hanno riportato le lesioni più serie. Il cantante era solo. Ma nonostante la paura e il dolore, è corso a casa a chiedere aiuto. Sono subito stati allertati i soccorsi eè ...

