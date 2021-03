Gender gap e Olimpiadi, una sfida aperta (Di sabato 13 marzo 2021) Le Olimpiadi di Tokyo 2020 hanno mostrato il lato maschilista della politica giapponese. Posticipati a causa della pandemia di coronavirus, i giochi olimpici e paralimpici si terranno nella capitale giapponese dal prossimo 23 luglio 2021, nello stesso periodo in cui si sarebbero dovuti svolgere nel 2020. Gli organizzatori dell’evento sperano che già dalla cerimonia di apertura gli sportivi, il pubblico e gli sponsor abbiano dimenticato le affermazioni sessiste dell’ex presidente del Comitato olimpico nazionale Yoshiro Mori. Esponente del Partito liberal … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 13 marzo 2021) Ledi Tokyo 2020 hanno mostrato il lato maschilista della politica giapponese. Posticipati a causa della pandemia di coronavirus, i giochi olimpici e paralimpici si terranno nella capitale giapponese dal prossimo 23 luglio 2021, nello stesso periodo in cui si sarebbero dovuti svolgere nel 2020. Gli organizzatori dell’evento sperano che già dalla cerimonia di apertura gli sportivi, il pubblico e gli sponsor abbiano dimenticato le affermazioni sessiste dell’ex presidente del Comitato olimpico nazionale Yoshiro Mori. Esponente del Partito liberal … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

MinLavoro : .@AndreaOrlandosp: 'Ho istituito un apposito gruppo di lavoro per individuare politiche e interventi mirati a soste… - rosariamato : Colf e badanti a prova di gender gap. E gli stranieri guadagnano più degli italiani - SANDYOUItalia : Il #25marzo “Mind the Gender Gap', evento di @OECD_Centre che affronta il tema del supporto delle aziende e delle… - PeriodTank : RT @infolabIT: #GiornataInternazionaleDelleDonneEdelleRagazzeNellaScienza Il gender gap scientifico inizia nei primi anni di scuola e si ra… - comunica_rp : #Choosetochallenge, Dazn in campo contro il gender gap nello sport -