Federlogistica-Conftrasporto: appello per l'indotto aeroportuale (Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – Anche Federlogistica-Conftrasporto, attraversi il suo presidente Luigi Merlo, scende in campo per sollecitare misure concrete a salvaguardia degli aeroporti e dell'attività indiretta che essi generano, lanciando un appello al Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti e al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini. Federlogistica-Conftrasporto chiede che anche le categorie erogatrici di servizi agli aeroporti rientrino nel prossimo decreto ristori. In grave crisi le aziende he garantiscono forniture essenziali e servizi al comparto aeroportuale fra cui, in primis, quelle che si occupano del rifornimento aereo. "In un settore in cui i precedenti governi – sottolinea Merlo – hanno impegnato consistenti risorse solo per ...

