Fabrizio Corona ricoverato in psichiatria dopo la revoca dei domiciliari: arriva l’appello di Asia Argento (Di venerdì 12 marzo 2021) Fabrizio Corona è stato ricoverato in psichiatria dopo la decisione dei giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Fabrizio dovrà tornare in carcere a seguito della revoca del differimento pena in detenzione domiciliare. L’ex re dei paparazzi, infatti, ha violato una serie di prescrizioni, tra le quali il non comparire in televisione e il non utilizzare i social. Il suo legale ha reso noto il suo disappunto circa la misura prese nei confronti del suo assistito, sottolineando anche che Fabrizio mantiene se stesso e la sua famiglia anche attraverso le ospitate nei programmi tv e l’utilizzo dei social. “I giudici, e non solo i giudici, sono intrappolati nello stereotipo del Fabrizio di 14 anni fa. Ora dico basta”, ha detto ... Leggi su isaechia (Di venerdì 12 marzo 2021)è statoinla decisione dei giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano.dovrà tornare in carcere a seguito delladel differimento pena in detenzione domiciliare. L’ex re dei paparazzi, infatti, ha violato una serie di prescrizioni, tra le quali il non comparire in televisione e il non utilizzare i social. Il suo legale ha reso noto il suo disappunto circa la misura prese nei confronti del suo assistito, sottolineando anche chemantiene se stesso e la sua famiglia anche attraverso le ospitate nei programmi tv e l’utilizzo dei social. “I giudici, e non solo i giudici, sono intrappolati nello stereotipo deldi 14 anni fa. Ora dico basta”, ha detto ...

Advertising

VittorioSgarbi : Fabrizio Corona non merita questo accanimento. Lo Stato non deve vendicarsi, deve restituire alla vita civile chi h… - MediasetTgcom24 : I giudici: 'Fabrizio Corona torni in cella', lui si taglia i polsi #FabrizioCorona - antonio_dev : Magistratura: LIBERTA' PER FABRIZIO CORONA CONTRO UNA CARCERAZIONE INGIUSTA - Firma la petizione! - CarloAsnaghi : RT @Sovra_Knight: Astra zeneca è come Fabrizio Corona: ha pestato i piedi a qualcuno che non doveva. - Mariquita_la1a : RT @CarloBarbagli: Corona, Asia Argento: 'Giustizia per Fabrizio!' -