Enrico Letta si candida a segretario del Partito democratico

(Di venerdì 12 marzo 2021) «Francamente lunedì scorso non avrei mai immaginato che oggi sarei stato qui ad annunciare la miatura al, quelche ho contribuito a fondare e che oggi vive una crisi profonda. Lo faccio per amore per la politica, passione per i valori democratici».annuncia così la suatura adeldopo le dimissioni di Nicola Zingaretti. «Voglio ringraziare Nicola Zingaretti. Mi lega a lui profonda amicizia e grande sintonia. Parlerò domenica all’Assemblea. Io credo alla forza della parola, al valore della parola. Chiedo a tutti coloro che domenica voteranno di ascoltare la mia parola, di votare sulla base delle mie parole, sapendo che non cerco ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Enrico Letta arriverà nel pomeriggio a Roma da Parigi. L'ex premier avrà contatti anche con i fedelissimi nelle ult… - petergomezblog : Pd, Enrico Letta rientra a Roma: ultimi contatti prima di sciogliere la riserva sulla candidatura alla segreteria - you_trend : ?? #BREAKING Enrico #Letta accetta di diventare il nuovo Segretario del #PD - massimo0123456 : RT @Agenzia_Italia: Enrico Letta ha sciolto la riserva: 'Io ci sono' - tusciaweb : Enrico Letta: “Annuncio la mia candidatura alla guida del Pd” Roma - “Annuncio la mia candidatura alla guida del P… -

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Letta

12.14 Pd,scioglie la riserva:"Ci sono" "Sono qui ad annunciare la mia candidatura alla guida del Pd", ha detto su Twittersciogliendo in tal modo la riserva. "Lo faccio per amore della politica e passione per i valori democratici" ,ha aggiunto. "Voglio ringraziare Nicola Zingaretti, mi lega a lui profonda ...ha sciolto la riserva: 'Io ci ...(Agenzia Vista) Roma, 12 marzo 2021 Segreteria Pd, Letta: Non cerco unanimità ma verità tra di noi per uscire da crisi "Un settimana fa non lo avrei immaginato, ma eccomi qui, io ci sono ...L'annuncio era atteso a partire dalle 12.30, ma Enrico Letta si è anticipato di qualche minuto e attraverso un video pubblicato su Twitter ha confermato la sua volontà di candidarsi a segretario del ...