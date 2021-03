Elezioni Rsu/Rls. L’UglM si afferma come primo sindacato alla Dema Spa di Brindisi (Di venerdì 12 marzo 2021) Un’altro importante risultato alla Dema Spa di Brindisi, azienda metalmeccanica pugliese, l’Ugl Metalmeccanici si impone nettamente come primo sindacato raccogliendo il 36,5% dei consensi attestandosi come l’organizzazione sindacale più votata: risulta eletto Rsu e Rls, il dipendente Guadalupi Luigi. Un grande lavoro della Segreteria territoriale di Brindisi e del Segretario Provinciale, Damiano Flores, che con ... L'articolo UGL SICILIA. Leggi su uglsicilia (Di venerdì 12 marzo 2021) Un’altro importante risultatoSpa di, azienda metalmeccanica pugliese, l’Ugl Metalmeccanici si impone nettamenteraccogliendo il 36,5% dei consensi attestandosil’organizzazione sindacale più votata: risulta eletto Rsu e Rls, il dipendente Guadalupi Luigi. Un grande lavoro della Segreteria territoriale die del Segretario Provinciale, Damiano Flores, che con ... L'articolo UGL SICILIA.

