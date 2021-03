Crotone, Cosmi: 'Meritavamo un risultato diverso' (Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA - " Rispoli ? Gesti tecnici che da fuori sembra si debbano concludere in modo diverso, ma poi in campo ci sono gli avversari oltre ad un grande portiere. Meritavamo il gol solo per il passaggio ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA - " Rispoli ? Gesti tecnici che da fuori sembra si debbano concludere in modo, ma poi in campo ci sono gli avversari oltre ad un grande portiere.il gol solo per il passaggio ...

Advertising

sportface2016 : #LazioCrotone 3-2, Serse #Cosmi: 'Non meritavamo di perdere' - MCalcioNews : Lazio-Crotone 3-2. Cosmi: 'Fatto una buona gara, c'è rammarico' - Mediagol : #Video #Lazio-#Crotone 3-2, gol e show all'Olimpico: Milinkovic Savic, Luis Alberto e zona Caicedo! A Cosmi non bas… - sportli26181512 : Crotone, Cosmi: 'Non si può prendere un gol così... Persa un'occasione': Crotone, Cosmi: 'Non si può prendere un go… - pasqualinipatri : Crotone, Cosmi in conferenza: “Volevo fare dei cambi ma non essendo in panchina è mancata l’immediatezza: chissà co… -