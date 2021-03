Cristiano medita | possibile addio alla Juve e il PSG torna a farsi sentire

Advertising

apetrazzuolo : DALLA SPAGNA - Juventus, Cristiano Ronaldo medita l'addio, alla finestra c'è anche il Real Madrid - juve_magazine : DALLA SPAGNA - Juventus, Cristiano Ronaldo medita l'addio, alla finestra c'è anche il Real Madrid - CristianCegagge : RT @Delpinsky: @RafAuriemma @Cristiano Siete un muro del pianto! Non giocate nemmeno la Champions e vuoi fare le pulci ad Agnelli? ???? Ma va… - Delpinsky : @RafAuriemma @Cristiano Siete un muro del pianto! Non giocate nemmeno la Champions e vuoi fare le pulci ad Agnelli?… -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano medita

L'ultimo post condiviso sui social daRonaldo risale a due giorni fa, prima che il disastro dell'eliminazione in Champions ...sul presente, che gli ha riservato l'ennesima amarezza in ...Bolsonaro, invertendo la rotta rispetto alle amministrazioni precedenti, daevangelico '... Il Congresso brasiliano, prendendo esempio da quello statunitense ,di imbastire un processo ...L’agente di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, avrebbe effettuato un primo sondaggio per il possibile ritorno del campione portoghese al Real Madrid. L’indiscrezione, che rimbalza su tutti i media spagn ...Secondo i media spagnoli non c'è solo il Psg: il procuratore Jorge Mendes è in continuo contatto con Florentino Peres, anche se al momento ...