Covid, Pasqua in zona rossa: stretta di tre giorni in tutta Italia (Di venerdì 12 marzo 2021) Ore decisive per l'approvazione del decreto in vigore da lunedì 15 marzo fino a martedì 6 aprile: sulla scia del Natale, anche le vacanze di Pasqua saranno in zona rossa. Marco Di Lauro/Getty ImagesCome accaduto in occasione delle festività natalizie, gli Italiani passeranno anche Pasqua e Pasquetta in zona rossa. La notizia era nell'aria e secondo le indiscrezioni sembra ormai essere stata confermata nel corso dell'ultima riunione del governo con le Regioni e gli Enti Locali, a cui hanno partecipato anche il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo, il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro e il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli.

