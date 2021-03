Covid | anticorpo monoclonale Gsk funziona anche contro le varianti

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 12 marzo 2021) Con le problematiche politiche e logistiche che sta incontrando la campagna vaccinale, che procede a rilento soprattutto in Europa, tornano ad assumere rilevanza le terapie anti-, in particolare quelle basate sulla cura tramite gli anticorpi monoclonali. Che offrono risposte sempre più incoraggianti. L’sperimentale Vir-7831 ha infatti dimostrato una riduzione dell’85% dell’ospedalizzazione o della morte in pazienti-19 adulti ad alto rischio di ricovero, trattati precocemente con il candidato farmaco in monoterapia. Lo annunciano l’americana Vir Biotechnology e la britannica GlaxoSmithKline (Gsk), informando che un comitato indipendente di monitoraggio dei dati (Idmc) ha raccomandato che lo studio di fase 3 ‘Comet-Ice’ venga interrotto nell’arruolamento “a causa di evidenze di profonda ...