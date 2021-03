America’s Cup, Luna Rossa nella storia: 2 a 2 dopo gara 4 (Di venerdì 12 marzo 2021) America’s Cup 2021, i risultati di gara 3 e gara 4: Luna Rossa entra nella storia conquistando due punti nella competizione. Luna Rossa è da sogno e resta in corsa in questa fantastica America’s Cup 2021 anche al termine del secondo giorno d gara, quando gli equipaggi si sono lasciati alle spalle gara 3 e gara 4 sul risultato di parità: è 2 a 2 tra Luna Rossa e New Zealand, e forse in pochi lo avrebbero detto alla vigilia della competizione. America’s Cup, i risultati di gara 3 e gara 4 Luna Rossa scende in acqua con il chiaro ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 12 marzo 2021)Cup 2021, i risultati di3 e4:entraconquistando due punticompetizione.è da sogno e resta in corsa in questa fantasticaCup 2021 anche al termine del secondo giorno d, quando gli equipaggi si sono lasciati alle spalle3 e4 sul risultato di parità: è 2 a 2 trae New Zealand, e forse in pochi lo avrebbero detto alla vigilia della competizione.Cup, i risultati di3 escende in acqua con il chiaro ...

