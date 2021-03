Zone rosse | arancioni e gialle fanno spazio all' arcobaleno

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Zone rosse

Codici, bollini,. Tutti accompagnati da un colore icastico legato a una precisa circostanza. Nei Pronto soccorso, in sede di triage, a chi chiede cura vengono assegnati il rosso (accesso immediato, paziente in ...Ottomila avvocati e solo 43 mila anziani. I politici togati vaccinati per primi Il Coronavirus continua a tenere l'Italia paralizzata, tra, arancioni e il pericolo di un lockdown totale. Le varianti fanno sempre più paura e l'unica soluzione è la vaccinazione di massa, ma le dosi a disposizione non sono molte e andrebbero ...In quindici casi accertati in quattordici istituti della città è presente la variante inglese. Ma potrebbero essere di più. Perché contagi pare si siano moltiplicati con maggiore velocità proprio in q ...Il governo Draghi segue la linea del governo Conte, si va avanti a restrizioni con la differenza che non si parla più di ristori. Ecco le nuove regole da rispettare ...