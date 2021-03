Uomini e Donne: accuse shock su Nicola Vivarelli, è gay? (Di giovedì 11 marzo 2021) Nicola Vivarelli è entrato a Uomini e Donne la scorsa estate per conoscere la famosa dama torinese Gemma Galgani. Il ragazzo, entrato nel dating show con lo pseudonimo di Sirius, è però molto giovane. Proprio per colpa dei 40 anni di differenza tra i due, la dama ha deciso di concludere la conoscenza. Vivarelli ha quindi iniziato a frequentare Veronica De Nigris, ma tra i due le cose non sono mai andate bene. A distanza di mesi la De Nigris è tornata a parlare di Nicola accusandolo di essere gay. Nicola Vivarelli è gay? Secondo Veronica De Nigris la risposta è sì La storia tra Nicola Vivarelli e Veronica De Nigris a Uomini e Donne non si è conclusa ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 11 marzo 2021)è entrato ala scorsa estate per conoscere la famosa dama torinese Gemma Galgani. Il ragazzo, entrato nel dating show con lo pseudonimo di Sirius, è però molto giovane. Proprio per colpa dei 40 anni di differenza tra i due, la dama ha deciso di concludere la conoscenza.ha quindi iniziato a frequentare Veronica De Nigris, ma tra i due le cose non sono mai andate bene. A distanza di mesi la De Nigris è tornata a parlare diaccusandolo di essere? Secondo Veronica De Nigris la risposta è sì La storia trae Veronica De Nigris anon si è conclusa ...

