Ti spiego New York a suon di fette di pizza (Di giovedì 11 marzo 2021) Untitled pizza Movie, l’ultimo lavoro del regista David Shapiro, parla – come giustamente suggerisce il titolo – di pizza. Ma non soltanto. La serie in sette parti, presentata e applaudita al Sundance Film Festival, utilizza la pizza (leggi, l’inimitabile slice) e le pizzerie newyorchesi per raccontare temi ben più grandi e spinosi: lo sconvolgimento causato dalla gentrificazione, l’identità, il cambiamento costante di una metropoli, la perdita della memoria collettiva e il fallimento. Ed è proprio la perdita – della vita, per certi versi; di una casa, per altri – il perno attorno al quale ruota la serie, insieme alla necessità di scendere a patti con quella sensazione di vuoto e mancanza che sempre più spesso non intende lasciarci. Il progetto ha inizio negli anni Novanta, quando Shapiro e il suo migliore amico Leeds Atkinson – ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 11 marzo 2021) UntitledMovie, l’ultimo lavoro del regista David Shapiro, parla – come giustamente suggerisce il titolo – di. Ma non soltanto. La serie in sette parti, presentata e applaudita al Sundance Film Festival, utilizza la(leggi, l’inimitabile slice) e le pizzerie newyorchesi per raccontare temi ben più grandi e spinosi: lo sconvolgimento causato dalla gentrificazione, l’identità, il cambiamento costante di una metropoli, la perdita della memoria collettiva e il fallimento. Ed è proprio la perdita – della vita, per certi versi; di una casa, per altri – il perno attorno al quale ruota la serie, insieme alla necessità di scendere a patti con quella sensazione di vuoto e mancanza che sempre più spesso non intende lasciarci. Il progetto ha inizio negli anni Novanta, quando Shapiro e il suo migliore amico Leeds Atkinson – ...

