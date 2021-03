Siria, dieci anni di guerra. La Spoon River dei bambini (Di giovedì 11 marzo 2021) Mettete in fila dodicimila foto. Uno spazio sterminato. Le foto di dodicimila bambini morti o feriti dalle bombe, da attacchi chimici, da cecchini che facevano di loro un bersaglio da luna park. ... Leggi su globalist (Di giovedì 11 marzo 2021) Mettete in fila dodicimila foto. Uno spazio sterminato. Le foto di dodicimilamorti o feriti dalle bombe, da attacchi chimici, da cecchini che facevano di loro un bersaglio da luna park. ...

Advertising

RedattoreSocial : #Siria. Azione contro la fame: “Sei persone su dieci faticano a sfamarsi”. Rapporto dell’organizzazione a 10 anni d… - LeandroDePadua2 : RT @PCattoretti: Sono trascorsi ormai dieci anni e in #Siria si continua a morire nell'indifferenza del mondo. 'La Siria per me è l’umanità… - ottovanz : RT @Internazionale: Dieci anni di guerra in Siria, le storie dei braccianti stagionali sfruttati in Europa, una riflessione sul consumo int… - fsibani : RT @Internazfest: Dieci anni di guerra in Siria, le storie dei braccianti stagionali sfruttati in Europa, una riflessione sul consumo intel… - Internazfest : Dieci anni di guerra in Siria, le storie dei braccianti stagionali sfruttati in Europa, una riflessione sul consumo… -