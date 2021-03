Serie B, gli arbitri della 28ª giornata: Reggina-Monza a Ghersini (Di giovedì 11 marzo 2021) Sono state comunicate le designazioni arbitrali per la 26esima giornata di Serie B. Ecco l’elenco completo: Ascoli-Venezia: SerraCittadella-Pisa: GariglioCremonese-Reggiana: DionisiFrosinone-Brescia: Robilotta I.Lecce-Chievo Verona: AurelianoVicenza-Empoli: PairettoPordenone-Pescara: SacchiReggina-Monza: GhersiniSalernitana-Cosenza: VolpiSPAL-Virtus Entella: Ros L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 11 marzo 2021) Sono state comunicate le designazioni arbitrali per la 26esimadiB. Ecco l’elenco completo: Ascoli-Venezia: SerraCitta-Pisa: GariglioCremonese-Reggiana: DionisiFrosinone-Brescia: Robilotta I.Lecce-Chievo Verona: AurelianoVicenza-Empoli: PairettoPordenone-Pescara: SacchiSalernitana-Cosenza: VolpiSPAL-Virtus Entella: Ros L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

