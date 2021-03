Sergio Ramos | “CR7 è il fiore all’occhiello della Juve Critiche? Gli scivolano addosso”

(Di giovedì 11 marzo 2021) Nel corso di una conferenza stampa a marginepresentazionesua docuserie,, capitano del Real Madrid eNazionale, ha parlato anche di Cristiano Ronaldo, che sarà protagonistaserie e che in questi giorni è al centro diper la sua pessima gara con il Porto, costata l’eliminazione allantus dalla Champions. Queste le sue parole: “Cristiano Ronaldo? È ilntus ed è sempre sotto i riflettori, ma ci è abituato. Anche qui a Madrid è lo stesso quando le cose vanno male. Si guarda al capitano, all’allenatore e alla stella. – continua– In Champions League poi qualunque squadra può batterti, ...

ha parlato a margine della presentazione della mini serie di Amazon incentrata sul difensore del Real. Le sue ...Nove anni insieme non si dimenticano.e Cristiano Ronaldo con la maglia del Real Madrid hanno alzato al cielo tutte le coppe che si potevano vincere, inclusa quella più prestigiosa di tutta: la Champions League . Non ...Madrid, 11 mar. - (Adnkronos) - “Sul rinnovo vorrei poter dire qualcosa, ma non ci sono novità è tutto uguale a prima. Sono sereno e penso solo a giocare e assaporare un titolo. Penso comunque di pote ...Sergio Ramos ha parlato a margine della presentazione della mini serie di Amazon incentrata sul difensore del Real. Le sue parole ...