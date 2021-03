Rugani e il rapporto con Michela Persico | “Lei felice di fare la mamma a Cagliari”

(Di giovedì 11 marzo 2021) Nel corso di un'ampia intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il difensore del, Daniele, ha parlato anche del Coronavirus e del suocon:«Me lo ricorderò per sempre. Sono stato il primo calciatore di serie A ad esser stato colpito dal Covid. Un record ineguagliabile. Sì, ci ho pensato».Oggi è un anno esatto da quel giorno.«Ero a Torino. Dopo la partita con l’Inter, ho sentito una febbrettina. Ho lasciatoe le ho detto vado all’hotel della Juve. La mattina dopo avevo 37,5, sono arrivato massimo a 38. Era ed è sempre stato tutto sotto controllo, ma sono risultato positivo. Non ho mai avuto problemi respiratori. Il problema era un altro, semmai».Cioè cheera incinta. E, poi lo ha preso pure lei.«Il peggio è ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rugani rapporto

Tutto Juve

Fidanzata De Ligt, le parole sulcon Torino e Matthjis Chi è la sua donna modello? "... la compagna di. Adesso ci frequentiamo soprattutto con Benedetta e Federico (Chiesa, ndr) e ...Iltra qualità della rosa e qualità di gioco é nettamente al di sotto delle aspettative. ... Cragno in porta, linea difensiva a 3 con Ceppitelli, Godin e, a centrocampo da destra verso ...La compagna di de Ligt della Juventus ha rilasciato un'intervista sulle pagine di Tuttosport: 'Abbiamo fatto servizi fotografici insieme'.“Siamo felicissimi qui a Torino, nei primi mesi Mino Raiola e il suo staff ci hanno dato una grossa mano per ambientarci in città”. È una dichiarazione d’amore alla Juventus quella della modella AnneK ...