Roma Shakhtar, i convocati di Fonseca: ci sono Dzeko e Ibanez (Di giovedì 11 marzo 2021) Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati in vista di Roma-Shakhtar Donetsk Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha reso nota la lista dei convocati per il match di questo sera in Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. Tornano a disposizione dei giallorossi sia Edin Dzeko che Roger Ibanez. Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato.Difensori: Karsdorp, Ibanez, Smalling, Santon, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola, Calafiori.Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Diawara.Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, El Shaarawy Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Pauloha diramato la lista deiin vista diDonetsk Paulo, allenatore della, ha reso nota la lista deiper il match di questo sera in Europa League contro loDonetsk. Tornano a disposizione dei giallorossi sia Edinche Roger. Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato.Difensori: Karsdorp,, Smalling, Santon, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola, Calafiori.Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Diawara.Attaccanti: Mkhitaryan,, Pedro, Mayoral, Perez, El Shaarawy Leggi su Calcionews24.com

Advertising

SkySport : ??'CONTINUARE A VINCERE' ??? ROMA ?? SHAKHTAR ?? Dalle 20:00 su Sky Sport #SkySport #SkyUEL #UEL #EuropaLeague… - fabiofabbretti : #EuropaLeague: alle 18.55 #ManchesterMilan, in serata #RomaShakhtar. Ecco il programma TV degli ottavi #UEL… - ilRomanistaweb : #RomaShakhtar, quanti dubbi per Fonseca: ipotesi attacco leggero In difesa Kumbulla dovrebbe affiancare Mancini e… - stra_roma : @Sig_Ceretti @achspol89 Perché c'è ancora qualcuno che può sottovalutare lo Shakhtar? - corgiallorosso : #RomaShakhtar, i convocati giallorossi: tornano Ibanez, Dzeko e Calafiori -