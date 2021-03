Quirinale | Lida Carullo | i libri per tenere insieme la comunità**

(Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) -Michela, 15 anni, residente a Vibo Valentia, lega la passione per la letteratura con attività di volontariato e di sorietà. Ha pubblicato il suo primo romanzo e grazie a questo ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti. Fin dalla scuola media si è spesa per organizzare eventi nel suo territorio, coinvolgendo amici, operatori del settore, istituzioni attorno al valore deicome collanti nella vita di comunità. Nelle vesti di rappresentante di classe ha concretamente aiutato una compagna vittima di cyberbullismo.

Grazie al lavoro di promozione e di organizzazione svolto insieme al gruppo giovani dell'Avis ha contribuito alla raccolta del sangue in un periodo in cui ne era emersa una carenza; La 15enne si è distinta «per l'impegno nella promozione dei libri e per le qualità di scrittrice mostrate nel suo romanzo di esordio». Il Presidente della Repubblica Mattarella, ha conferito 28 Attestati d'onore ai ragazzi che nel 2020 si sono distinti "per l'impegno e le azioni coraggiose ..."