Quarta Mafia, il procuratore capo di Foggia Ludovico Vaccaro: “Aumentare la sicurezza dei cittadini. I processi sono troppo lenti” (Di giovedì 11 marzo 2021) “I processi a Foggia sono ancora troppo lenti”. In occasione della presentazione del libro Quarta Mafia. La criminalità organizzata Foggiana nel racconto di un magistrato sul fronte di Antonio Laronga, il procuratore capo della Repubblica di Foggia Ludovico Vaccaro ha testimoniato la urgente necessità di rafforzare gli uffici giudiziari del Foggiano per combattere le organizzazioni mafiose. Una clip tratta dalla diretta, a cui hanno partecipato anche Antonio Massari (Il Fatto Quotidiano) e Michele Trecca (Libreria Ubik Foggia), moderati da Daniela Marcone e Federica Bianchi di Libera. Il libro, la cui prefazione porta la firma di don ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) “Iancora”. In occasione della presentazione del libro. La criminalità organizzatana nel racconto di un magistrato sul fronte di Antonio Laronga, ildella Repubblica diha testimoniato la urgente necessità di rafforzare gli uffici giudiziari delno per combattere le organizzazioni mafiose. Una clip tratta dalla diretta, a cui hanno partecipato anche Antonio Massari (Il Fatto Quotidiano) e Michele Trecca (Libreria Ubik), moderati da Daniela Marcone e Federica Bianchi di Libera. Il libro, la cui prefazione porta la firma di don ...

