Notte di paura ad Avella, in fiamme tre auto e un'abitazione

Tempo di lettura: 1 minuto

Avella (Av) – I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alla mezzanotte di ieri 10 marzo, sono stati impegnati in un doppio intervento per incendi entrambi ad Avella. Il primo ha riguardato un'abitazione sita in via Monsignor Guerriero, al primo piano di un edificio. Al momento dell'incendio vi erano all'interno della casa due donne, madre e figlia, una di 84 anni e l'altra di 57, le quali si sono riuscite a mettere in salvo appena in tempo. Le stesse sono state visitate sul posto dai sanitari del 118 fatti intervenire, ed oltre un grosso spavento non hanno subito grosse conseguenze, trovando poi alloggio da dei loro parenti. Le fiamme localizzate in una stanza sono state spente e messo in sicurezza la struttura. Quasi in contemporanea, altre due squadre del Comando di via ...

