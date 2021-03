Maurizio Costanzo senza freni su Fiorello ” mi vergogno … “ (Di giovedì 11 marzo 2021) La 71esima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa ormai da alcuni giorni, eppure si continua a parlare del direttore artistico così come del co-conduttore. Stiamo parlando ovviamente di Amadeus e Fiorello. Nonostante il periodo piuttosto particolare, i due sono riusciti a fare un buon lavoro, seppur con grandi difficoltà, per via delle limitazioni dovute alla pandemia da Coronavirus. In molti però, hanno criticato il loro operato. In questi giorni è intervenuto Maurizio Costanzo, il quale ha voluto raccontare un aneddoto su Fiorello. Ma cosa ha dichiarato? Maurizio Costanzo racconta un aneddoto su Fiorello Il noto giornalista ha raccontato un aneddoto sul co-conduttore della 71esima edizione del Festival di Sanremo e lo ha fatto attraverso il settimanale ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 11 marzo 2021) La 71esima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa ormai da alcuni giorni, eppure si continua a parlare del direttore artistico così come del co-conduttore. Stiamo parlando ovviamente di Amadeus e. Nonostante il periodo piuttosto particolare, i due sono riusciti a fare un buon lavoro, seppur con grandi difficoltà, per via delle limitazioni dovute alla pandemia da Coronavirus. In molti però, hanno criticato il loro operato. In questi giorni è intervenuto, il quale ha voluto raccontare un aneddoto su. Ma cosa ha dichiarato?racconta un aneddoto suIl noto giornalista ha raccontato un aneddoto sul co-conduttore della 71esima edizione del Festival di Sanremo e lo ha fatto attraverso il settimanale ...

Advertising

DeniseBellet : RT @bionda_fabiana: Drama: l’aereo con la frase “T&F avete scritto la pagina più bella della tv italiana” non l’abbiamo detta noi ma Mauri… - siett999 : RT @bionda_fabiana: Drama: l’aereo con la frase “T&F avete scritto la pagina più bella della tv italiana” non l’abbiamo detta noi ma Mauri… - serperuta : RT @bionda_fabiana: Drama: l’aereo con la frase “T&F avete scritto la pagina più bella della tv italiana” non l’abbiamo detta noi ma Mauri… - sa82172055 : RT @bionda_fabiana: Drama: l’aereo con la frase “T&F avete scritto la pagina più bella della tv italiana” non l’abbiamo detta noi ma Mauri… - rachi_2808 : RT @bionda_fabiana: Drama: l’aereo con la frase “T&F avete scritto la pagina più bella della tv italiana” non l’abbiamo detta noi ma Mauri… -