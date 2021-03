Manuel Finotti pubblica il brano “Cellophane”

Advertising

politica_popolo : “Cellophane” è l’ultimo singolo disponibile su tutte le piattaforme di streaming del giovane cantautore Manuel Fino… -

Ultime Notizie dalla rete : Manuel Finotti

Flash Style Magazine Vip

L'avevo pensata più per me, per farla ascoltare ai miei amici? E invece intorno alla fine di settembre, ottobre, ho cominciato a lavorarci con. Mi ha aiutato a sostituire certe parole, ..."CELLOPHANE" feat. ZODA, nuovo brano di, nasce dalle diverse visioni dell'artista stesso e Zoda riguardo l'amore e i suoi effetti collaterali. Il singolo si rivolge alle persone che hanno paura di buttarsi in una storia e non ...La partita Chievo - Pordenone di Martedì 2 marzo 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 26° giornata di Serie B ...REGGIO EMILIA. Alle ore 14.30 di domenica, allo stadio comunale di Monigo per il recupero della quarta giornata di andata del campionato contro il Mogliano, ultimo avversario incontrato da Mordacci e ...