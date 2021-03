Lucio Dalla, torna 'Geniale?' Un disco - cofanetto con inediti e rarità dei suoi esordi (Di giovedì 11 marzo 2021) 'Lucio se n'è andato da nove anni e noi siamo ancora qui a raccontarlo con un progetto nuovo', dice Paolo Maiorino della Sony . Lucio è Lucio Dalla e il progetto nuovo è la riproposta di ' Geniale ?', ... Leggi su leggo (Di giovedì 11 marzo 2021) 'se n'è andato da nove anni e noi siamo ancora qui a raccontarlo con un progetto nuovo', dice Paolo Maiorino della Sony .e il progetto nuovo è la riproposta di '?', ...

Advertising

MetaErmal : Grazie alla Napoli Mandolin Orchestra, ai maestri dell’orchestra di Sanremo e al maestro Diego Calvetti che ha fatt… - trash_italiano : Willie Peyote su Renga: 'ha cagato sul microfono, sembrava Aiello' Willie Peyote su Ermal: 'il primo posto Ermal n… - RaiNews : 'Caruso è una canzone gigantesca: è stato un privilegio cantarla il giorno del compleanno di Lucio Dalla'… - lou9449 : RT @suaperfidia: Conosco un posto nel mio cuore, dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei, che sono cento... Non c'è… - HSCHEMUSICA : -