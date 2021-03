LIVE Parigi-Nizza, quinta tappa in DIRETTA: trionfa in volata Sam Bennett! L’irlandese concede il bis. 5° Nizzolo (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.30 16.35 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni della quinta tappa della Parigi-Nizza e buon proseguimento di giornata. 16.33 Questi i primi 10 della classifica generale: 1 1 – ROGLI? Primož Team Jumbo-Visma 18:42:46 2 2 – SCHACHMANN Maximilian BORA – hansgrohe 0:31 3 3 – MCNULTY Brandon UAE-Team Emirates 0:37 4 5 ?1 IZAGIRRE Ion Astana – Premier Tech 0:40 5 4 ?1 VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 0:41 6 6 – JORGENSON Matteo Movistar Team 0:56 7 7 – BENOOT Tiesj Team DSM 1:04 8 8 – HAMILTON Lucas Team BikeExchange 1:08 9 9 – SÁNCHEZ Luis León Astana – Premier Tech 1:11 10 10 – LATOUR Pierre Team Total Direct Energie ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.30 16.35 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni delladellae buon proseguimento di giornata. 16.33 Questi i primi 10 della classifica generale: 1 1 – ROGLI? Primož Team Jumbo-Visma 18:42:46 2 2 – SCHACHMANN Maximilian BORA – hansgrohe 0:31 3 3 – MCNULTY Brandon UAE-Team Emirates 0:37 4 5 ?1 IZAGIRRE Ion Astana – Premier Tech 0:40 5 4 ?1 VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 0:41 6 6 – JORGENSON Matteo Movistar Team 0:56 7 7 – BENOOT Tiesj Team DSM 1:04 8 8 – HAMILTON Lucas Team BikeExchange 1:08 9 9 – SÁNCHEZ Luis León Astana – Premier Tech 1:11 10 10 – LATOUR Pierre Team Total Direct Energie ...

Advertising

whitenoisedept_ : Ci sono due live magnifici (uno registrato Tokyo nel 1988 e uno a Parigi nel 1984) che potete recuperare su YouTube… - zazoomblog : LIVE Parigi-Nizza quinta tappa in DIRETTA: nuova sfida per i velocisti Nizzolo ci prova - #Parigi-Nizza #quinta… - zazoomblog : LIVE Parigi-Nizza quarta tappa in DIRETTA: -25 al traguardo scende il vantaggio della fuga - #Parigi-Nizza #quarta… - zazoomblog : LIVE Parigi-Nizza quarta tappa in DIRETTA: il gruppo si porta a 3? dai sei fuggitivi - #Parigi-Nizza #quarta… - sportface2016 : #Ciclismo, alla #ParisNice arrivano le prime salite: segui il LIVE della 4^ tappa -