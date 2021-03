Little Nightmares 2 ha venduto un milione di copie in un mese (Di giovedì 11 marzo 2021) Bandai Namco annuncia che Little Nightmares 2 ha venduto ben un milione di copie in appena un mese, sancendo un piccolo record per la serie. Uscito l'11 febbraio su PlayStation 4, Xbox One, PC e Switch, il titolo è stato accolto favorevolmente da pubblico e critica, diventando il titolo Bandai Namco Entertainment Europe con più copie vendute nel primo mese di lancio e portando il totale di vendite, tra i due capitoli della serie, a ben cinque milioni. "Siamo molto orgogliosi del successo di Little Nightmares e davvero grati per come i fan hanno abbracciato questo universo tramite e i giochi e i fumetti, mettendosi inoltre a immaginare le più assurde teorie a proposito di Little ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 11 marzo 2021) Bandai Namco annuncia che2 haben undiin appena un, sancendo un piccolo record per la serie. Uscito l'11 febbraio su PlayStation 4, Xbox One, PC e Switch, il titolo è stato accolto favorevolmente da pubblico e critica, diventando il titolo Bandai Namco Entertainment Europe con piùvendute nel primodi lancio e portando il totale di vendite, tra i due capitoli della serie, a ben cinque milioni. "Siamo molto orgogliosi del successo die davvero grati per come i fan hanno abbracciato questo universo tramite e i giochi e i fumetti, mettendosi inoltre a immaginare le più assurde teorie a proposito di...

Advertising

tteguuri : domani se riesco finisco little nightmares poi devo comprare il due onestamente avrei pensato peggio - GamingToday4 : Little Nightmares 2 ha venduto più di un milione di copie - Asgard_Hydra : Little Nightmares 2 ha venduto più di un milione di copie - - GianlucaOdinson : Little Nightmares 2 festeggia il milione di copie vendute, nuovo record per Bandai Namco - GiocareOra : Il trailer dei riconoscimenti di Little Nightmares II celebra 1 milione di unità vendute -