Lettera di Zingaretti al Pd: "Enrico Letta è la soluzione più autorevole" (Di giovedì 11 marzo 2021) Nicola Zingaretti si schiera apertamente a favore della candidatura di Enrico Letta per la guida del Pd. A 48 ore dall'Assemblea dem che dovrebbe varare il cambio della guardia, il segretario dimissionario ha pubblicato sui suoi canali social una Lettera che sembra rivolta al suo stesso partito. Quello stesso partito di cui – annunciando il suo passo indietro – aveva detto di "vergognarsi". Zingaretti si dice "convinto che la soluzione più forte ed autorevole per prendere il testimone della Segreteria sia Enrico Letta". "La sua forza e autorevolezza sono la migliore garanzia per un rilancio della nostra sfida di grande partito popolare, vicino alle persone e non alle polemiche", osserva il leader

