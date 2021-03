Lazio zona rossa, da lunedì tutte le scuole in Dad. Parrucchieri e barbieri chiusi, ma si può andare nelle seconde case (Di venerdì 12 marzo 2021) Per la prima volta da quando esiste il sistema dei colori, differenziato da Regione a Regione, il Lazio entra in fascia rossa, trascinato dall?effetto della diffusione delle varianti.... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 12 marzo 2021) Per la prima volta da quando esiste il sistema dei colori, differenziato da Regione a Regione, ilentra in fascia, trascinato dall?effetto della diffusione delle varianti....

TgLa7 : #Covid, #Lazio: Rt 1.3, possibile zona rossa. D'Amato, incidenza e tassi occupazione posti letto entro soglia - Agenzia_Ansa : 'Il valore RT nel Lazio è a 1.3 la zona rossa è possibile per il superamento del valore 1.25, anche se l'incidenza… - fattoquotidiano : Covid, in Piemonte Rt a 1,41: verso zona rossa. In Lombardia 311 casi ogni 100mila abitanti. Nel Lazio “scenario in… - bellogatto1 : RT @pizzadifango: Questa schifosa buffonata ha un solo scopo: fiaccare il morale della popolazione. Spezzare la resistenza mentale di chi a… - always_simping_ : da lunedì probabilmente il lazio diventa zona rossa e io mi sparo diopo -