Italgas | utile 2020 a 345 milioni | cedola +8 | 2%  Gallo | Covid non ferma processo di trasformazione

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) –ha chiuso ilcon ricavi in crescita del 6% a 1,3 miliardi di euro ed unnetto rettificato attribuibile al Gruppo salito dello 0,1% a 345,4. Il risultato netto è sceso del 4,7% a 403,6. In crescita del 5,1% gli investimenti tecnici, pari a 777,5, balza invece dell’8,2% a 27,7 centesimi il dividendo. La rete di distribuzione ha superato i 73mila Km e i contatori attivi sono cresciuti a 7,7. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato i risultati al 31 dicembree deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo di 0,277 euro per azione (+8,2% rispetto al 2019).“L’emergenza sanitaria e gli effetti fortemente penalizzanti della nuova regolazione ...