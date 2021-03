Insulti e minacce social a Mattarella durante la prima ondata: perquisizioni in tutta Italia (Di giovedì 11 marzo 2021) Gli agenti della Digos stanno effettuando perquisizioni in varie città Italiane, su disposizione della Procura di Roma, nell’ambito dell’indagine su una serie di messaggi denigratori, Insulti e minacce indirizzati via social al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella primavera scorsa, nel corso della prima ondata dell’emergenza Covid. Secondo quanto riporta Repubblica, gli investigatori hanno sequestrato cellulari e pc di 10 persone, da Genova a Bari, che risultano indagate. Nel procedimento avviato a piazzale Clodio si ipotizza il reato di offesa all’onore e al prestigio del Capo dello Stato, che prevede pene da uno a cinque anni di carcere. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Gli agenti della Digos stanno effettuandoin varie cittàne, su disposizione della Procura di Roma, nell’ambito dell’indagine su una serie di messaggi denigratori,indirizzati viaal Presidente della Repubblica, Sergio, nellavera scorsa, nel corso delladell’emergenza Covid. Secondo quanto riporta Repubblica, gli investigatori hanno sequestrato cellulari e pc di 10 persone, da Genova a Bari, che risultano indagate. Nel procedimento avviato a piazzale Clodio si ipotizza il reato di offesa all’onore e al prestigio del Capo dello Stato, che prevede pene da uno a cinque anni di carcere. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Insulti social e minacce a Mattarella, perquisizioni in tutta Italia

Nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma Perquisizioni da parte della Polizia della Digos sono in corso in varie città italiane nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma su insulti e messaggi minatori rivolti sui social network contro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'indagine, coordinata dal Procuratore di Roma Michele Prestipino, ipotizza il reato di ...

