Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart | sapete come si sono conosciuti? Il ‘particolare’ retroscena

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ilaria Spada

SoloGossip.it

... il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20 (Commedia, Comico, 2015, durata: 100 Min) Un film di Neri Parenti con Christian De Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro, Luca Argentero,, ...Fanno parte del cast lo stesso Christian De Sica, Massimo Ghini, Luca Argentero,, Dario Bandiera, Angela Finocchiaro e Maria Luisa De Crescenzo. Vacanze ai Caraibi, la trama del film La ...Il loro è stato un amore a primo sorso di vino e da allora non si sono mai lasciati. Kim Rossi Stuart si sente molto fortunato.Guida Tv 11 marzo: Che Dio ci aiuti 6 (anticipazioni), Anni 20 (anticipazioni), Lui é peggio di me. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!