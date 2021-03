I parlamentari M5s: "Via Rousseau" E per Conte scoppia la prima grana (Di giovedì 11 marzo 2021) Nel Movimento cinque stelle comincia a montare l’impazienza. Con l’associazione Rousseau che cannoneggia da un lato e l’assenza di una guida dall’altro, i gruppi parlamentari sono sempre più in fibrillazione. “Il Pd, come noi, sta vivendo un suo travaglio interno. Ma con una differenza: il nostro è iniziato prima e non si sa quando finirà. In... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 11 marzo 2021) Nel Movimento cinque stelle comincia a montare l’impazienza. Con l’associazioneche cannoneggia da un lato e l’assenza di una guida dall’altro, i gruppisono sempre più in fibrillazione. “Il Pd, come noi, sta vivendo un suo travaglio interno. Ma con una differenza: il nostro è iniziatoe non si sa quando finirà. In... Segui su affaritaliani.it

