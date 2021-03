Guendalina Tavassi conferma la fine del suo matrimonio con Umberto D’Aponte ma… (Di giovedì 11 marzo 2021) L’ex gieffina Guendalina Tavassi ha annunciato a sorpresa che il suo matrimonio con Umberto D’Aponte, con cui ha avuto due figli, è finito. A darne notizia è stata Guendalina stessa tramite una diretta su Instagram in cui ha voluto raccontare ai suoi follower come stanno realmente le cose con Umberto. I due già da un annetto non stanno più insieme ma vivono nella stessa casa per il bene dei figli e hanno un rapporto di amicizia, nonostante lui dorma in un’altra stanza. Guendalina ha deciso di affrontare la questione e la fine del suo matrimonio con Umberto sui social perchè non è più riuscita a sopportare gli insulti e le critiche che si sono susseguite negli ultimi giorni circa un presunto tradimento ... Leggi su isaechia (Di giovedì 11 marzo 2021) L’ex gieffinaha annunciato a sorpresa che il suocon, con cui ha avuto due figli, è finito. A darne notizia è statastessa tramite una diretta su Instagram in cui ha voluto raccontare ai suoi follower come stanno realmente le cose con. I due già da un annetto non stanno più insieme ma vivono nella stessa casa per il bene dei figli e hanno un rapporto di amicizia, nonostante lui dorma in un’altra stanza.ha deciso di affrontare la questione e ladel suoconsui social perchè non è più riuscita a sopportare gli insulti e le critiche che si sono susseguite negli ultimi giorni circa un presunto tradimento ...

