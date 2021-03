Fabrizio Corona deve tornare in carcere: lui si ferisce da solo e pubblica tutto su Instagram (Di giovedì 11 marzo 2021) Fabrizio Corona, l’ex agente fotografico, si trovava agli arresti domiciliari, ma più volte aveva violato le prescrizioni dei giudici che pertanto gli hanno revocato il differimento della pena in detenzione domiciliare. Questa la decisione dei magistrati del Tribunale di Sorveglianza di Milano. La reazione di Fabrizio Corona, contrariato dalla decisione operata dai giudici, è stata a dir poco agghiacciante; attraverso il proprio account Instagram ha tuonato: “Adesso vi faccio vedere come si combatte INGIUSTIZIA…pronto a dare la mia vita in questo paese ingiusto.” Alle sue parole è contestualmente seguito un gesto di autolesionismo ai polsi che gli ha causato lievi ferite alle braccia. La Polizia, sopraggiunta presso l’abitazione in cui egli dimorava, ha trovato Fabrizio ... Leggi su trendit (Di giovedì 11 marzo 2021), l’ex agente fotografico, si trovava agli arresti domiciliari, ma più volte aveva violato le prescrizioni dei giudici che pertanto gli hanno revocato il differimento della pena in detenzione domiciliare. Questa la decisione dei magistrati del Tribunale di Sorveglianza di Milano. La reazione di, contrariato dalla decisione operata dai giudici, è stata a dir poco agghiacciante; attraverso il proprio accountha tuonato: “Adesso vi faccio vedere come si combatte INGIUSTIZIA…pronto a dare la mia vita in questo paese ingiusto.” Alle sue parole è contestualmente seguito un gesto di autolesionismo ai polsi che gli ha causato lievi ferite alle braccia. La Polizia, sopraggiunta presso l’abitazione in cui egli dimorava, ha trovato...

