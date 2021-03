Edoardo Bennato, il terribile incidente che costò la vita alla fidanzata (Di giovedì 11 marzo 2021) La vita sentimentale di Edoardo Bennato è segnata da un’orribile tragedia: un incidente ha portato via all’uomo il suo primo amore, Paola. Nato a Napoli il 23 luglio 1946, Edoardo Bennato ancora oggi è uno dei cantautori più conosciuti ed amati dal popolo italiano. Il talento scorre in famiglia: anche il fratello, Eugenio Bennato, è L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 11 marzo 2021) Lasentimentale diè segnata da un’orribile tragedia: unha portato via all’uomo il suo primo amore, Paola. Nato a Napoli il 23 luglio 1946,ancora oggi è uno dei cantautori più conosciuti ed amati dal popolo italiano. Il talento scorre in famiglia: anche il fratello, Eugenio, è L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

RaiTre : Questa sera alle 21.20 su #Rai3 #LuiÈPeggioDiMe Per l’ultima puntata con @marcogiallini e @GioPanariello: Mara Ven… - BiasiErika : RT @RaiTre: Questa sera alle 21.20 su #Rai3 #LuiÈPeggioDiMe Per l’ultima puntata con @marcogiallini e @GioPanariello: Mara Venier Emma Ma… - francibucce : RT @RaiTre: Questa sera alle 21.20 su #Rai3 #LuiÈPeggioDiMe Per l’ultima puntata con @marcogiallini e @GioPanariello: Mara Venier Emma Ma… - GFucci58 : RT @RaiTre: Questa sera alle 21.20 su #Rai3 #LuiÈPeggioDiMe Per l’ultima puntata con @marcogiallini e @GioPanariello: Mara Venier Emma Ma… - PaoloX68 : RT @RaiTre: Questa sera alle 21.20 su #Rai3 #LuiÈPeggioDiMe Per l’ultima puntata con @marcogiallini e @GioPanariello: Mara Venier Emma Ma… -