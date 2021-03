Covid, via libera dell’Ema al vaccino monodose della Janssen (Johnson&Johnson). Ecco cosa significa per l’Ue e cosa per l’Italia (Di giovedì 11 marzo 2021) monodose, a vettore virale, con conservazione fino a 2 anni a -20 gradi e per 3 mesi da 2 a 8 gradi per 3 mesi. Il vaccino della Janssen, divisione farmaceutica della Johnson&Johnson, entra a far parte del club dei vaccini approvati dall’Agenzia europea del farmaco (Ema) dopo Pfizer e Moderna (Rna messaggero ed efficacia oltre il 90%) e Astrazeneca (a vettore virale e ora raccomandato anche gli over 65). Una notizia che per l’Unione europea, salvo nuovi casi di taglio di dosi, significa 200 milioni di dosi di cui 27 per l’Italia. L’Ema ha raccomandato l’autorizzazione condizionata al commercio in Ue per persone dai 18 anni d’età in su. Il disco verde arriva sulla base della valutazione degli esperti del comitato Chmp dell’Ema, che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021), a vettore virale, con conservazione fino a 2 anni a -20 gradi e per 3 mesi da 2 a 8 gradi per 3 mesi. Il, divisione farmaceuticaJohnson&Johnson, entra a far parte del club dei vaccini approvati dall’Agenzia europea del farmaco (Ema) dopo Pfizer e Moderna (Rna messaggero ed efficacia oltre il 90%) e Astrazeneca (a vettore virale e ora raccomandato anche gli over 65). Una notizia che per l’Unione europea, salvo nuovi casi di taglio di dosi,200 milioni di dosi di cui 27 per. L’Ema ha raccomandato l’autorizzazione condizionata al commercio in Ue per persone dai 18 anni d’età in su. Il disco verde arriva sulla basevalutazione degli esperti del comitato Chmp, che ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid via Sole 24 Ore, il restyling in edicola dal 16 marzo ... ma puntando su contenuti, autorevolezza del brand e un sistema integrato Dal 16 marzo al via il ... in un quadro contraddistinto e anzi piegato dall'emergenza Covid. "Crediamo " ha affermato il ...

Covid, il vaccino Johnson&Johnson è stato approvato dall'Ema Il comitato per i medicinali per uso umano dell'Agenzia europea per il farmaco ha dato il via libera al farmaco Janssen COVID - 19 dell'azienda farmaceutica Johnson&Johnson. Ora si attende l'ok dei singoli Stati che dovrebbe arrivare in tempi molto rapidi. Intanto Biden ha ordinato l'...

Usa, via libera definitivo al piano anti Covid da 1.900 miliardi di dollari Il Sole 24 ORE Covid: Ema approva vaccino Johnson & Johnson ha approvato il vaccino anti covid a singola dose di Johnson & Johnson, ritenendo il suo impiego efficace e sicuro per tutte le persone al di sopra dei 18 anni. La decisione spiana la strada al via ...

Dl Covid, Chiavacci (Arci): "Cancellata una discriminazione incomprensibile” La presidente nazionale di Arci: “Con il via libera definitivo alla somministrazione anche nei circoli ricreativi e culturali è stata finalmente cancellata una ingiusta discriminazione che ha ...

