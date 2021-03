Covid: Riccardi, nessun ritardo. Fvg tra le prime per vaccinazioni (Di giovedì 11 marzo 2021) Trieste, 11 mar – “E’ sempre sorprendente confrontarsi in Consiglio regionale con esternazioni che contrastano in maniera oggettiva con la realtà dei fatti, in questo caso testimoniata dai numeri che tutto sono meno che sindacabili. Per questo motivo, quando c’è chi sostiene che la Regione starebbe registrando un grave ritardo nelle vaccinazioni, è opportuno ricordare quale sia la verità: ovvero quella che vede il Friuli Venezia Giulia essere tra le regioni dove i propri cittadini (8,1 per cento) hanno maggiormente ricevuto almeno una dose dei tre vaccini a disposizione”. Così il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardi Riccardi, oggi in sede di Consiglio regionale rispondendo a un’interrogazione a risposta immediata relativa al ritardo nelle vaccinazioni domiciliari. Nel ... Leggi su udine20 (Di giovedì 11 marzo 2021) Trieste, 11 mar – “E’ sempre sorprendente confrontarsi in Consiglio regionale con esternazioni che contrastano in maniera oggettiva con la realtà dei fatti, in questo caso testimoniata dai numeri che tutto sono meno che sindacabili. Per questo motivo, quando c’è chi sostiene che la Regione starebbe registrando un gravenelle, è opportuno ricordare quale sia la verità: ovvero quella che vede il Friuli Venezia Giulia essere tra le regioni dove i propri cittadini (8,1 per cento) hanno maggiormente ricevuto almeno una dose dei tre vaccini a disposizione”. Così il vicegovernatore con delega alla Salute,, oggi in sede di Consiglio regionale rispondendo a un’interrogazione a risposta immediata relativa alnelledomiciliari. Nel ...

