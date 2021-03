Covid: in Danimarca stop a vaccino AstraZeneca (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos Salute) - stop all'uso del vaccino AstraZeneca in Danimarca per il rischio di effetti collaterali potenzialmente seri. Lo ha deciso il ministro della Salute, dopo diversi casi di formazione di coaguli di sangue e problemi di circolazione in persone vaccinate, riportano i media internazionali. Il ministro Magnus Heunicke ha comunque precisato, su twitter, che non è ancora chiaro se tali problemi sono legati al vaccino. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos Salute) -all'uso delinper il rischio di effetti collaterali potenzialmente seri. Lo ha deciso il ministro della Salute, dopo diversi casi di formazione di coaguli di sangue e problemi di circolazione in persone vaccinate, riportano i media internazionali. Il ministro Magnus Heunicke ha comunque precisato, su twitter, che non è ancora chiaro se tali problemi sono legati al

