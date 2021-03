Con i quotidiani Monrif terzo appuntamento con il 'Piano nazionale di ripresa e resilienza' - (Di giovedì 11 marzo 2021) ... interviste e approfondimenti pubblicati sulla carta stampata nel corso della "maratona" saranno ulteriormente sviluppati sui canali digitali di quotidiano.net., con l'obiettivo di offrire ai lettori ... Leggi su primaonline (Di giovedì 11 marzo 2021) ... interviste e approfondimenti pubblicati sulla carta stampata nel corso della "maratona" saranno ulteriormente sviluppati sui canali digitali di quotidiano.net., con l'obiettivo di offrire ai lettori ...

Advertising

elenabonetti : Una busta con dei proiettili è stata inviata nell’ufficio di @matteorenzi. A questo portano le aggressioni verbali,… - AmazonHelp : @opinionsamicii Ehi! Ogni martedì uscirà un episodio di Amici Specials, con contenuti in esclusiva per Prime Video.… - TAL77SVAD : RT @RaffaAngela: Draghi si è insediato da un mese. Dopo la fiducia in Parlamento, è intervenuto per parlare ai cittadini una sola volta con… - FPuggini : RT @RaffaAngela: Draghi si è insediato da un mese. Dopo la fiducia in Parlamento, è intervenuto per parlare ai cittadini una sola volta con… - silviozan69 : @MaxNerozzi Mi pare che i principali quotidiani non siano d’accordo con te?? -