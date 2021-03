Che Dio ci aiuti 7 si farà? L’entrata in scena di un nuovo personaggio fa sperare i fan (Di giovedì 11 marzo 2021) Stasera, 11 Marzo 2021, andrà in onda su Rai 1 l’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6, la fortuna serie con Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi. Questa sera i telespettatori si lasceranno emozionare da altri due episodi durante i quali Suor Angela riuscirà a scoprire tutta la verità sulla sua famiglia. Sempre nella puntata di oggi Nico e Ginevra capiranno se si amano davvero. Verranno a galla anche alcuni dettagli della vita misteriosa di Caterina. Ad un certo punto arriverà l’attore Can Yaman a scompigliare tutte le carte in gioco. I fan della fiction, presi da attimi di sconforto a causa del gran finale di stagione, si sono posti una domanda: Che Dio ci aiuti 7 si farà? Ecco tutte le indiscrezioni a riguarda sul futuro della nota serie Rai. Che Dio ci aiuti 7 si farà? Le indiscrezioni Questa sera, ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 11 marzo 2021) Stasera, 11 Marzo 2021, andrà in onda su Rai 1 l’ultima puntata di Che Dio ci6, la fortuna serie con Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi. Questa sera i telespettatori si lasceranno emozionare da altri due episodi durante i quali Suor Angela riuscirà a scoprire tutta la verità sulla sua famiglia. Sempre nella puntata di oggi Nico e Ginevra capiranno se si amano davvero. Verranno a galla anche alcuni dettagli della vita misteriosa di Caterina. Ad un certo punto arriverà l’attore Can Yaman a scompigliare tutte le carte in gioco. I fan della fiction, presi da attimi di sconforto a causa del gran finale di stagione, si sono posti una domanda: Che Dio ci7 si? Ecco tutte le indiscrezioni a riguarda sul futuro della nota serie Rai. Che Dio ci7 si? Le indiscrezioni Questa sera, ...

