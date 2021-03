Che Dio ci aiuti 6: il gran finale di stagione con Can Yaman (Di giovedì 11 marzo 2021) Un finale ad alto tasso di sorprese e con una new entry molto attesa: Can Yaman farà infatti un'incursione inattesa nella decima e ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6, la serie di Rai1 con Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi e Diana Del Bufalo, che si conferma una «corazzata» di ascolti, con circa sei milioni di spettatori a puntata che spingono inevitabilmente la Rai a riconfermare la settima stagione della fiction prodotta dalla Lux Vide. Ecco che ruolo avrà l'attore turco e tutte le anticipazioni dell'episodio finale, in onda giovedì 11 marzo. Can Yaman e Elena Sofia RicciUfficio Stampa LuxVide Che Dio ci aiuti 6, le anticipazioni dell'ultima puntata con Can Yaman Suor Angela (Elena Sofia Ricci) ha finalmente scoperto la verità su suo ... Leggi su panorama (Di giovedì 11 marzo 2021) Unad alto tasso di sorprese e con una new entry molto attesa: Canfarà infatti un'incursione inattesa nella decima e ultima puntata di Che Dio ci6, la serie di Rai1 con Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi e Diana Del Bufalo, che si conferma una «corazzata» di ascolti, con circa sei milioni di spettatori a puntata che spingono inevitabilmente la Rai a riconfermare la settimadella fiction prodotta dalla Lux Vide. Ecco che ruolo avrà l'attore turco e tutte le anticipazioni dell'episodio, in onda giovedì 11 marzo. Cane Elena Sofia RicciUfficio Stampa LuxVide Che Dio ci6, le anticipazioni dell'ultima puntata con CanSuor Angela (Elena Sofia Ricci) ha finalmente scoperto la verità su suo ...

