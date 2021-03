Calciomercato Juventus, delusione Ronaldo: quale il futuro? (Di giovedì 11 marzo 2021) Sono giorni di riflessione e programmazione in casa Juventus. La società bianconera, infatti, seppur ancora virtualmente in lotta per lo Scudetto, avrebbe solo l’obiettivo della Coppa Italia in una stagione, la prima di Andrea Pirlo sulla panchina della Vecchia Signora, che salvo clamorosi ribaltoni si potrebbe definire come deludente. A gravare sul bilancio, infatti, oltre al deludente campionato, ci sarebbe soprattutto la cocente delusione per l’eliminazione agli Ottavi di Finale di Champions League per mano dei portoghesi del Porto. Una gara che avrebbe messo sul banco degli imputati l’uomo forse più rappresentativo di queste ultime stagioni bianconere, vale a dire Cristiano Ronaldo. Ti potrebbe interessare Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo addio: Paratici studia uno ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Sono giorni di riflessione e programmazione in casa. La società bianconera, infatti, seppur ancora virtualmente in lotta per lo Scudetto, avrebbe solo l’obiettivo della Coppa Italia in una stagione, la prima di Andrea Pirlo sulla panchina della Vecchia Signora, che salvo clamorosi ribaltoni si potrebbe definire come deludente. A gravare sul bilancio, infatti, oltre al deludente campionato, ci sarebbe soprattutto la cocenteper l’eliminazione agli Ottavi di Finale di Champions League per mano dei portoghesi del Porto. Una gara che avrebbe messo sul banco degli imputati l’uomo forse più rappresentativo di queste ultime stagioni bianconere, vale a dire Cristiano. Ti potrebbe interessare, Cristianoaddio: Paratici studia uno ...

