BCE "colomba", lo spread cala di 6 punti. Attenzione ora ad acquisti settimanali (Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – L'annuncio odierno di Christine Lagarde ha reso la BCE più " colomba" che "falco", con evidenti e immediati benefici sui mercati europei. Le borse del Vecchio Continente hanno chiuso in positivo (Piazza Affari è stata una delle migliori) e lo spread tra BTP italiani e Bund decennali tedeschi è sceso di 6 punti a quota 92, al livello minimo dal 16 febbraio. Il rendimento del titolo italiano a dieci anni è sceso di 7 punti a 0,60%, il calo più consistente dell'area euro (Grecia, Spagna e Portogallo hanno registrato un -6). "Il beneficiario iniziale è stato il rischio periferico, con gli spread dei BTP che si sono ristretti in conseguenza del maggiore sostegno annunciato da parte della BCE nel breve termine – ha osservato Mohammed Kazmi, Macro Strategist di Union Bancaire Privée (UBP) – ...

