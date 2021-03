America’s Cup | orari Luna Rossa-New Zealand 12 marzo | tv | programma | differite e repliche RAI e Sky

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 marzo 2021) Venerdì 12(a partire dalle ore 04.00 italiane) proseguirà il confronto trae Team New, il match race che mette in palio laCup. Il punteggio è in perfetta parità dopo la prima giornata di regate: 1-1. Si riparte dunque da questa situazione di grande equilibrio e andranno in scena gara-3 e gara-4, cruciali per lo sviluppo di questa vibrante contesa: prosegue la lotta per la conquista del trofeo sportivo più antico del mondo e ne vedremo delle belle. O almeno si spera, perché tutto dipenderà dal vento. Le previsioni meteo della vigilia non sono particolarmente confortanti nel Golfo di Hauraki: si parla di una brezza estremamente leggera, inferiore ai 6,5 nodi che servono a fini regolamentari per fare partire le regate. Bisognerà dunque sperare che Eolo non faccia i ...