VIDEO Parigi-Nizza 2021 | Primoz Roglic conquista la tappa e la maglia di leader della generale

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Laha visto oggi disputarsi la quarta delle otto frazioni in programma, la Chalon sur Saone-Chiroubles, di 187.5 km: vittoria die primato in classificaper lo sloveno. Di seguito gli highlightsfrazione odierna. HIGHLIGHTS QUARTA@rogla a frappé fort en remportant la 4ème étape à Chiroubles et en prenant le @MaillotJauneLCL. Revivez le dernier kilomètre. @rogla won the 4th stage in Chiroubles and took the @MaillotJauneLCL. Relive the last kilometre.#ParisNice pic.twitter.com/XX4fTOELvt — Paris-Nice (@ParisNice) March 10,Foto: LaPresse