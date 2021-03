VIDEO MotoGP | Test Losail 2021 | caduta per Bradl | la sua Honda viene riportata ai box

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Lavoro extra per i meccanici di casanella terza giornata deiufficiali che precedono di due settimane il via della, impegnata il 28 marzo a(Qatar) con il primo atto del. Nel pomeriggio abbiamo assistito ad una scivolata del tedesco Stefan, il pilota che sta rimpiazzando l’infortunato Marc Marquez dal GP della Repubblica Ceca 2020. Il centauro tedesco, iscritto con un’ufficiale, è uscito senza conseguenze dall’incidente odierno,che in compenso ha limitato il lavoro della squadra. Il teammate dello spagnolo Pol Espargarò ha siglato il 16° crono nella giornata piazzandosi alle spalle del connazionale Alex Marquez (LCR). La giornata della compagine giapponese è proseguita nel ...

Lavoro extra per i meccanici di casa Honda nella terza giornata dei test ufficiali che precedono di due settimane il via della MotoGP, impegnata il 28 marzo a Losail (Qatar) con il primo atto del 2021 ...