Uomini e Donne 10 marzo | le anticipazioni di oggi del Trono Classico e del Trono Over

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Dopo la sfilata maschile di lunedì, il colpo di scenalo ha piazzato ieri: nella puntata di martedì, infatti, è andata in onda la decisione di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua di lasciare insieme lo studio. I due dopo alcuni tira e molla sono arrivati alla conclusione che vogliono vivere la frequentazione lontani dalle telecamere. L’uscita dallo studio del dating show di canale 5 era stata registrata alcuni giorni fa, ma andata in onda solo ieri. Ma le sorprese non sono finite: nella puntata di, mercoledì 10, infatti, sarà protagonista il. Samantha, la nuova tronista 30enne, come anticipato dal Vicolo delle news, dovrebbeconfessare l’interesse per un uomo. Non si tratta però di uno dei suoi ...

Advertising

CardRavasi : Nessuna lotta può concludersi vittoriosamente se le donne non vi partecipano a fianco degli uomini. Al mondo ci son… - elenabonetti : L’85% delle task force a livello internazionale è guidata da uomini, il 98% di chi ha perso il lavoro è donna. L’84… - TeresaBellanova : Le donne si laureano di più e meglio degli uomini, ma sono più assenti nel mercato del lavoro. Come possiamo pensar… - Nottinghill82 : @Il_Reissimo_ Gli uomini sono tutti uguali Le donne sono tutte uguali ?????? - GretasenzaGarbo : @Il_Reissimo_ Gli uomini sono tutti noi Le donne sono tutte le altre ???????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne

Se con le pensioni anticipate ordinarie, i 42,10 anni di contributi necessari per glio i 41,10 anni per lesono già da tempo fissati fino al 2026, lo stesso potrebbe accadere per le ...Che nel mese di febbraio colloca al quarto posto un altro marchio 'defilippiano', '', a quota 3,2 milioni di interazioni e 9,8 milioni di video views. Fenomeno di questo mese per Sky, ...che in una fase tanto difficile della vita del Pd garantirebbe sicuramente equilibrio e saggezza alla guida di una squadra di comando di uomini e donne. Al contempo considero inevitabile che il pd ...Il lieto fine dei due noti volti del trono over. Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri, martedì 9 marzo, c'è stato l'addio al programma di due amati volti del trono over, Riccardo ...